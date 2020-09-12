12名涉嫌違反《香港國安法》或涉及反修例案件的港人，上月乘坐快艇打算偷渡前往台灣，在距離香港以南70公里的內地水域被中國大陸海警截獲，目前仍被關押在深圳鹽田區看守所，且未能與選擇聘用的律師接觸。香港東網引述美國國務卿蓬佩奧週五（11日）發表聲明，指美國對上述人士被拒與他們選擇聘用的律師接觸，對此表示深切關注。

蓬佩奧表示，該12名香港民主活動人士，兩周前在香港水域附近被廣東海警拘捕，指出中國地區當局至今仍未能向他們提供有關的福利或指控他們的資料，這不禁令外界對香港特首承諾保護香港居民權利表示質疑，並呼籲當局應確保正當法律程序。

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）其後在Twitter表示，合法政府不需在國家築起高牆，阻止公民離開。她稱，12名香港民主活動人士被捕是香港人權惡化的另一悲傷例子，她再次呼籲廣東當局須確保正當的法律程序。

被中國大陸海警拘捕的12名香港人蛇，有受家屬委託的大陸律師表示，週五（11日）收到國保人員的警告，要求他不得接辦案件，否則可能會嚴重影響執業生涯。該律師引述國保人員表示，這宗案件十分敏感，涉及《香港國安法》，要求他若再計畫到深圳探視當事人，要預先通知，並由國保人員隨行，同時不得接受媒體採訪。

被捕港人李子賢的代表律師紀中久則表示，週四（10日）下午到看守所遞交委託書後收到通知，指李子賢已經自行聘請兩位辯護律師。紀中久質疑，沒有家屬委託下，李子賢關押中如何聘請律師。

另一名受家屬委託的四川律師盧思位表示，四川的司法局曾要求約見他。據悉，他2次到看守所探視未果，他指出檢察官拒絕他帶手機入內，還叫工作人員對他錄影，他認為這些行為無法律依據，之後檢察官就不再接待他。

(中時 )