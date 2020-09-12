大聯盟史上頭一遭，光芒隊12日擺出先發9個棒次全都是左打的陣容！至少在上個世紀以來，沒有任何球隊這樣玩過，以往曾有使用左右開弓打者填滿9位左打的紀錄，但光芒排出的是真正的9位專職左打，就是要鎖定紅襪先發右投崔格(Andrew Triggs)。終場光芒11-1痛扁紅襪。

然而挨揍的並不是崔格，他投完1局就被換下場，由左投霍爾(Matt Hall)迎敵。光芒打線都沒換人，硬是用左打部隊轟退了左投霍爾。紅襪除了瓦爾德茲(Phillips Valdez)，其他4任上場接力的右投沒人擋得住光芒，全部都被敲安失分，包括3支全壘打。

紅襪也試圖還手，全場敲出11支安打，但是只在第9局攻回1分，其餘的安打太過分散，還有3次雙殺打自爆。

光芒近期吞下3連敗，3場只打7分，總教練凱許(Kevin Cash)才決定讓打線變陣。崔格身為右投，但對付左打的成績不俗，只是凱許認為紅襪不會讓崔格留在場上太久。「就算紅襪換上左投，我們隨時也有右打可以應付。」凱許用兵不拘常軌，當初「假先發」就是由他發揚光大，他本季還讓左打崔志萬嘗試右打並敲了全壘打。

(中時新聞網)