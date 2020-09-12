就在2名澳洲駐陸記者被陸國安人員約談後緊急撤回澳洲，陸官媒《環球時報》、新華社、中新社隨後披露6月澳洲情報人員也曾突襲搜查4名陸駐澳記者住家，而新華社罕見以發言人名義發表聲明，對澳洲情報人員近期闖入新華社雪梨分社記者住所，粗暴搜查並扣押記者採訪設備和個人物品表示強烈譴責與堅決反對。

聲明指出，《環球時報》8日的報導屬實，澳方在6月26日時，在沒有任何證據的情況下，對包括新華社雪梨分社記者在內的部分陸媒體駐澳記者的住所進行搜查並扣押採訪和發稿設備。

聲明稱，澳方這一粗暴行徑蠻橫無理，充分暴露了澳方某些部門和官員的冷戰思維和政治偏見，不僅嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，也嚴重干擾中澳兩國正常的人文交流。

中澳相互指控對方搜查自家記者，讓兩國關係緊繃程度加深。先前澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp，ABC）駐北京特派員博特爾斯（Bill Birtles）與《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）駐上海特派員史密斯（Mike Smith）8日分別遭大陸國家安全部約談1小時後才獲准放行離境，北京方面稱約談2記者是針對「中國環球電視網」知名澳洲籍女主播成蕾（Cheng Lei）被拘留一案進行相關事件了解。

隨後中新社、新華社、《環球時報》從8日至9日大幅報導澳洲情報人員突襲搜查陸記者住家，稱澳洲執法人員以涉嫌違反澳洲《外國影響透明計畫法》為由，分別對3家陸駐澳洲媒體的4名記者駐所「進行無端扣查」，並且扣押了手機、電腦、文件等資料，調查結果證明「中國記者並未從事與其身份不符的活動」。

(中時新聞網)