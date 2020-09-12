為反對瘦肉精美豬進口，國民黨發動食安公投，今明兩天在各大傳統市場、車站等熱鬧處，邀集民眾一同參與連署，黨主席江啟臣今天特地穿上特別訂製的「萊豬不要來」的T恤，並贈送一件給到場響應的前總統馬英九，馬大方地穿上，最後大家共同把象徵萊豬的綠色小豬模型丟到地上。

國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、黨祕書長李乾龍、國民黨立委賴士葆、台北市議員羅智強、鍾沛君、徐宏庭等人，上午現身台北木新市場，推廣反瘦肉精美豬食安公投，不少買菜的民眾停下腳步，一同簽名連署。

江啟臣痛批，蔡政府以一紙行政命令就開放瘦肉精美豬進口，只剩下110天可以放心吃滷肉飯，因此他發起公投，希望人民作主，自己的健康與食安自己顧，要公投護健康，要民主反黑箱，希望今天就能完成第一階段連署，送到中選會後，儘速進入第二階段連署。

馬英九說，美豬有兩種，一種含有瘦肉精，另一種沒有，美國六成以上的豬肉都沒有瘦肉精，因為想要賣到歐盟、大陸與俄羅斯，光這三個國家就有20億人，有六成國人反對瘦肉精美豬，但蔡英文卻說我們不了解主流民意、國際情勢，事實上完全相反，是蔡英文不懂國際情勢，更違背台灣民意。

馬英九抨擊，蔡英文上任以來，決策模式就是「一黨專政、一人獨裁」，中華民國是民主國家，不可以再這樣下去了。語畢，大家一同將綠色小豬丟到地上，表達強烈反對瘦肉精美豬進口的訴求。

(中時 )