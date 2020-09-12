國民黨12日於全國22縣市同步舉行「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。高雄市議會國民黨團由立委吳怡玎，議長曾麗燕帶頭，同聲炮轟蔡政府。

吳怡玎說，她以一位母親的身分來講，小朋友的內臟器官還未發育完成，沒辦法像成人一樣的速度排毒。當時聯合國瘦肉精人體試驗，僅採用6個人的試驗結果，其中還有1人因心臟無法負荷而退出實驗。這樣開放含有瘦肉精美豬會安全嗎？

黨團書記長李雅靜說，蔡英文政府說自己是最會溝通、最謙卑的政府，卻忘了曾經為反對，而在戰車上罵過當時的執政黨。她也嘲諷高雄巿長陳其邁不要當「軟男」，說話要算話，美豬開放，就是總統下台。

市議員陳美雅拿出TVBS民調中心最近民調結果顯示，不贊成瘦肉精美豬進口的民眾有64％、就算是支持民進黨的民眾，不贊成的也有40％。

市議員林義迪及鍾易仲也為養豬戶抱不平，開放美國萊豬進口，已讓養豬戶人心惶惶。政府說要補助養豬戶，還要營養午餐都用國產肉，但都看不到相關配套及溝通。

市議員邱于軒說，前高雄市新聞局長丁允恭把女友抬上辦公桌，蔡英文把美豬端上人民餐桌，這是甚麼樣的政府？倒行逆施，可惡至極。

最後由吳怡玎、曾麗燕帶領現場議員，共同在反萊豬宣誓版上簽名，並簽下反對進口美國萊豬的連署書。

(中時 )