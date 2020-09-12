前鎮乙烯管線外洩，今天持續加速管線吹驅，以清空殘留氣體。（柯宗緯攝）

高市前鎮區昨發生乙烯管線外洩，引發民眾恐慌。不過，昨下午3點多市府接獲通報，媒體完全不知情，遲至5點半左右才獲報，怒轟市府刻意隱匿2小時，網路也一片罵聲。高雄市長陳其邁今（12）日早上再度到現場巡視，針對訊息未公開透明，他致歉說，「我們確實有檢討的空間」。

陳其邁表示，現在在處理，希望加快吹驅動作，把管線殘留乙烯氣體加速清空，但由於壓力差原因，吹驅的壓力會讓殘留在土壤的乙烯，釋放到汙水管幹線，但希望早日讓市民生活恢復正常，也會加強監測濃度比較高的測點2，採取必要措施。

陳其邁也提到，翠村街東側採取土壤探勘，了解從管線端到測點2中間的地下土壤乙烯分布狀況及濃度，感謝中油管線團隊及專家在現場協助，預計11點恢復吹驅。

陳其邁指出，目標希望明天中午12點解除戒護，周邊擴大測點監測等措施，了解地下汙水幹管濃度，同時加速吹驅才能把土壤中的乙烯加速排出以確保安全。

針對媒體質疑記者，昨天3點多發生乙烯外洩的事情，但5點多消防系統才告知，是否有延誤？陳其邁指出，有請消防局長做檢討，以後數位通報系統要開放給媒體記者查詢，第一時間就能夠掌握狀況可告知民眾，這個是在幫政府做事，應該要公開揭露這個訊息。

陳其邁強調，未來這些不管是工安事件，或是救難事件有關的部分，必須能夠立即公開資訊，早上他開會時就特別交代。「過去的事情就算了。但是我們確實有檢討的空間」，會把作業sop做一些條件調整，「讓大家困擾，真的是很抱歉」。

(中時 )