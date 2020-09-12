國民黨新竹縣黨部展開「全民顧食安公投」連署活動。（羅浚濱攝）

蔡政府將開放含疫肉精美豬進口，藍營發起「全民顧食安公投」，國民黨新竹縣黨部12日展開連署，立院黨團總召林為洲和立委林思銘指蔡英文總統以行政命令開放萊豬，完全不受國會監督，並且違背民意，唯有透過連署用公投拒絕萊豬。

縣黨部主委陳見賢指出，台灣養豬戶都禁止使用疫肉精，萊克多巴胺是瘦肉精的一種，醫學報導這含應有毒性，政府不應一意孤行，應該全面禁止含有萊克多巴胺的美豬美牛進口，來保住全體國民的健康。

陳見賢說，反對瘦肉精美豬的公投連署，可能會擴大舉辦，在13鄉鎮的黨部及人多地方展開，歡迎大家來參加連署，也希望林為洲和林思銘兩位立委，在立法院能夠強力監督。

林為洲表示，連署反對含有瘦肉精的美國豬肉進口，連署公投內容寫的很清楚，跟防疫一樣，要把瘦肉精阻絕在境外，所有含瘦肉精的豬肉都不要進口，目的就是這樣。

林為洲說，根據調查台灣人是全世界吃豬肉最多的國家，客家人更是吃豬肉最多的民族，加工品的香腸、肉食及滷肉飯等根本看不出標示，如果瘦肉精豬肉進口，對台灣人健康影響最大，所以我們堅決反對，大家一起來連署公投反瘦肉精豬肉，公投通過瘦肉精豬肉就不能進來。

「我們要顧食安，護健康！」立委林思銘說，民進黨執政後換了位置就換了腦袋，在野時極力反對美豬進口，沒想到執政後180度的髮夾彎，大力推動含有瘦肉精的美豬牛進口，完全不顧食安，完全不顧台灣人的生命安全，這樣的執政黨，我們真的是要唾棄它。

林思銘批評蔡英文以一紙行政命令開放瘦肉精美豬進口，完全不受國會監督，顯然違背民意，國民黨要透過連署公投，告訴蔡政府不要殘害下一代，不要殘害國人的健康，呼籲全民一起來參與公投連署，讓蔡政府知道人民已經生氣了。

(中時 )