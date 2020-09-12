時序雖進入秋天，颱風季節並未結束，氣象專家估秋天還有3到4個颱風，眼前就有熱低壓和熱擾動蓄勢待發。目前有一熱低壓在日本南方發展中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，歐洲模式預估南海和菲東海面各出現1個熱擾動，也值得觀察留意。

彭啟明日前表示，在菲律賓東方海面上，也有低壓發展，不過還沒有顯著成長的跡象，但下周可能要觀察菲律賓東方海面到南海上的擾雲系發展，雖從現有各種預測模式上來看，未來一兩周較為平靜，但統計上或中短期的氣候預測上，還是有可能在九月中下旬有3至4個颱風生成，仍有可能1至2個偏向南海區域。

鄭明典今在臉書關注日本旁的熱低壓動靜。他說，這種熱低壓不太容易預報，因為它的強降雨區很集中、很小，有無直接影響結果差異很大，很容易產生過度預警或預警不足的情況。通常處理方式是先「提醒」，然後再依據即時天氣預報程序處理「短延時強降雨」的問題。他指出，這個熱低壓可能影響人口密集區域，看看日本如何處理，我們也可以當做日後參考。

吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，最新歐洲(ECMWF)模式及美國(GFS)模式模擬下周五20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，模擬的行徑向西北西，對台無直接影響。如果模擬位置像歐洲模式，其外圍的水氣將匯入下周五晚抵達的鋒面，而加劇其影響；但如果模擬位置像美國模式，則其外圍的水氣對鋒面就無貢獻。由於是7天後的模擬，理論上已有不容忽視的「不確定性」，需要持續觀察；另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出7天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，亦是未來幾天觀察的重點。

(中時新聞網)