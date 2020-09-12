上百位高中、大學青年今天與綠色和平今天排出大型藝術拼圖，希望傳遞年輕世代呼籲各界關注氣候緊急狀態，也要求中央應宣布氣候緊急狀態，為下一代創造更乾淨的未來。

據綠色和平發表的「全球暖化下台灣海平面上升和暴潮衝擊分析」指出，台灣受到地理位置與洋流影響，海平面上升速度為全球平均2倍，若未來30年不積極減碳，台灣將受到海平面上升與風暴潮雙箇威脅，衝擊面積可達5000座小巨蛋，影響六都超過290萬人的居住安全。

綠色和平專案主任張皪心表示，據氣象局資料顯示，今年台灣夏天是史上最熱的夏季，均溫達29.54度，面對不斷暖化的未來，眾多台灣青年選擇站出來發聲。為了今天的活動，綠色和平與14個學生團體、逾100名青年共同策劃2個多月的時間。

參與活動的高中生賴煒達表示，雖然受到新冠肺炎疫情影響，但世界上還是有許多民眾關注氣候變遷議題，自從關注該議題後，他選擇較少碳足跡的素食、大眾運輸，希望可以為減緩氣候變遷盡一分力。

環保團體也組成「熱死人聯盟」，預計在本月19日起舉辦系列講座，在台灣推動氣候危機與人權的倡議。

(中時 )