網紅潔哥（李秉潔）去年9月升格人妻，上個月平安產下女兒「一發」，正式升格為新手媽媽，而她透露生完小孩之後，彷彿得了失憶症一般，常常事情做到一半就忘記，嚇的她趕緊在臉書發文詢問：「有人也跟我一樣嗎」？

潔哥在臉書PO出女兒「一發」的照片，表示從懷孕到現在感受到腦袋轉好慢，以往拍一支影片30分鐘就完成，懷孕時竟花掉2個小時，沒想到生完之後，走路走到一半會忘記要去哪，其他症狀像是：「眼鏡帶在臉上卻在找眼鏡在哪、吃完晚餐才過幾小時，就忘記剛吃了什麼、一樣的事會忘記講過，還反覆說好多次」，讓她不禁感嘆：「這個症頭啥時會好轉啊」。

潔哥臉書全文。﹝圖／潔哥/李秉潔臉書﹞

對此網友也紛紛回應：「我小孩三歲了，我老婆到現在症頭還沒好轉」、「懷孕笨三年的都是傳說看來是真的」、「初老症狀出現了，趕快吃補腦的吧，不要吃銀杏喔」。

而之前潔哥拿到寶寶手冊時，女兒血型被登記是O型，卻不是她跟老公血型的A型，讓她趕緊澄清：「我沒有找外面的人」，後來得知是新生兒受到媽媽抗體影響，血型結果可能不準，因此會直接寫O型，這才知道自己鬧了一場笑話。

(中時新聞網)