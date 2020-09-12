「金門老兵召集令」活動30日登場，縣府準備8000份專屬禮品，迎接老戰士重返英雄島。觀光處今（12）日表示，不論台籍或金門籍老兵，只要提示在金服役佐證文件、來金機票和住宿證明，即可申領標誌榮耀的限量紀念品。

觀光處強調，台籍和金門籍老兵同享尊榮，沒有差別待遇，特別是住在金門的縣籍老兵，不必來金機票及住宿證明，只要號召昔日一起服役的4名同袍返金參加活動，就可憑接機照片和同遊照片，加上金門服役佐證文件、身分證，以及與軍事標語的合照，即可申領專屬紀念品。

金門島上的軍事標語，承載一段大時代的故事。（李金生攝）

「金門老兵召集令」活動的3項專屬限量紀念品。（縣府觀光處提供）

至於老兵詢問度最高的「在金服役佐證文件」如何取得？觀光處也說明，包括證件、文件、照片、獎狀、勳章、派令、金門部隊提供紀念的私章、出任務時的保險單、休假單、通行證、輪調令、軍人身分證，甚至蓋有金門郵局郵戳和金門部隊信箱的家書、情書，或服役時在身上的地圖、標語刺青，只要可辨明與在金門服役有關者均可。

住在金門的老兵揪團重返英雄島，也可申領專屬紀念品。（金門縣府觀光處提供）

金門島上的軍事、精神標語，是今年「金門老兵召集令」活動的主題。（李金生攝）

「金門老兵召集令」活動的專屬紀念酒。（李金生攝）

今年「金門老兵召集令」主題是與軍事標語合照，活動對象是曾在金門服役且已退役的陸海空3軍老兵，在9月30日至12月15日期間返金旅遊，並參加活動均得申領專屬紀念品，包括「金門老兵專屬紀念酒」1瓶、「到金禮」識別證套、「神祕禮」長版手機長吊帶，每樣限量8000份，每人限領1份，送完為止。相關活動辦法可上金門觀光旅遊網查詢。

(中時 )