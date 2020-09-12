今年美網男單罕見成為「機會之土」，奧地利好手提姆(Dominic Thiem)12日把握良機在準決賽以6-2、7-6、7-6擊敗冠軍熱門麥維德夫(Daniil Medvedev)，生涯首闖美網決賽。至此決賽陣容出爐，將由提姆對戰稍早晉級的德國祖維瑞夫(Alexander Zverev)。

麥維德夫首次被破發時出現爭議，當時他發球被提姆一記回擊解決，麥維德夫認為發球不在界內而無效，從鷹眼攝影機來看確實如此。但主審不接受抗議，他認為提姆既然已經回擊，發球就算有效，由提姆得分。

儘管是直落三獲勝，提姆贏得並不輕鬆，兩盤打到搶7，並且都曾救下盤末點，第2盤末還打到叫暫停以處理他左腳踝的傷。「首盤之後我們雙方都打得非常好，就算我連輸兩盤也不奇怪。我很高興自己撐過去了，這是很棒的準決賽。」

賽後焦點回到提姆與祖維瑞夫身上，他們不論誰贏都是第一次捧起大滿貫金盃，這是千載難逢的機會。兩人過去9次對決，提姆以7勝2負佔優，在硬地是3勝1負，包括今年初的澳網都是由提姆獲勝。提姆說：「成敗在此一戰，我們既是好友也是勁敵，能在大滿貫決賽遭遇真是驚人。」

(中時新聞網)