雙胞胎妹妹目睹姊姊遭老師體罰虐死全程。（圖／翻攝自陸媒《四川觀察》）

大陸四川發生一起小學老師體罰學生致死事件！一名阿嬤中午接到校方通知孫女身體不適的電話，趕到學校驚見孩子躺在地上毫無反應，送醫搶救後不治，她悲傷向校方詢問孫女死因才知，孫女竟然只因為數學寫錯2題，就遭到老師猛捶腦袋、揪耳朵等體罰，甚至把人打到昏迷癱地，阿嬤得知真相傷心欲絕。

綜合陸媒報導，四川一名10歲女童在教師節當天特地準備鮮花送給老師，沒想到花才送出去，就因為做錯2題數學題，被老師罰跪在講台前，接著開始被揪耳朵、猛打腦袋、打手掌體罰，女童承受不了，在老師的棍下當場癱地。

不可思議的是，老師見女童重傷倒地竟繼續教課不理，女童2個小時後情況未見好轉，校方才趕緊通知阿嬤到學校帶回孫女。阿嬤原本以為孫女只是身體不適，但到了教室竟然看到孫女已經昏迷，驚覺事態嚴重緊急送醫搶救，但已回天乏術。

女童慘死景象，被在場的雙胞胎妹妹全程目睹，造成極大的陰影。死者妹妹透露，姊姊被老師打到已經抬不起頭，身體甚至虛軟癱地，只能靠著同學攙扶才回到座位上休息。阿嬤淚訴，以前有聽孫女講過老師愛體罰打人，一上數學課就會怕到發抖，沒想到會發生這樣的事。

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(中時新聞網)