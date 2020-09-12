富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，悍將派出王牌洋投索沙，他本季在主場還沒吞敗過；猿隊則由本土新秀翁瑋均出征，他本季對上富邦5場比賽都沒輸過，兩人剛好賽前都拿下9勝，就看今晚誰能率先奪得10勝里程碑。

索沙去年僅在台灣半個球季就拿8勝，當時是令各隊聞風喪膽的洋投，今年狀況起伏大，但近2場比賽都能撐滿7局以上，不過他上次對上樂天，僅丟3局就失2分提前退場。

索沙今年在主場特別能獲得隊友火力支援，雖然自責分率4.15偏高，但共拿下4勝且沒有敗績，若今晚旗開得勝，也是他在中職生涯首次雙位數勝投。

樂天桃猿翁瑋均是陣中主力土投，本季先發對上悍將5場比賽拿下4勝0敗，對戰自責分率3.90是各隊最佳，不過翁瑋均也有一個特質，主客場成績差異巨大，本季主場自責分率3.21，但客場卻高達10.98，今日作客新莊球場是否能突破魔咒，一舉拿下生涯首次10勝，值得關注。

本季索沙與翁瑋均曾經2度同台競爭，由翁瑋均佔上風，拿下1勝0敗，而索沙則是2場都吞敗。

(中時 )