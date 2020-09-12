總統府前發言人丁允恭捲入性醜聞，遭前女友爆料劈腿四女、強令墮胎，在上班期間把高雄市新聞局長室當「砲房」，請辭獲准，然而，目前監委也表態，已對該案申請自動調查，將針對有無利用權勢交往、有辱官箴部分進行釐清。對此，「韓家軍」國民黨中央委員徐正文則在臉書PO文狠酸，「真聰明這個犧牲打」。

在醜聞爆發當天，丁允恭則是發出聲明表示，有關週刊報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官及各界困擾，對此深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

徐正文在臉書寫下，「真聰明這個犧牲打已經蓋過美豬了！」不少網友見狀後，則紛紛認同地說，「另類的一人救政府」、「這聰明的犧牲打主角又要擇日升官了」、「醜聞永遠蓋不過食安問題」、「每次手法都一樣，真是受夠了」。

至於，丁允恭的前妻嚴婉玲今(12日)上午首度在臉書回應此事，她發表3點聲明，並祝福所有在關係中受傷的女性可以逐漸平復、走出陰霾。

(中時新聞網)