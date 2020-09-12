中共解放軍近期在台灣西南空域進行大規模海空軍演，國防部10日晚間公布共軍演練示意圖及戰機照片，民進黨立委、國防外交委員會委員王定宇昨爆料，共軍除軍機、軍艦外，透過AIS自動船舶識別系統發現，從9日上午7時起，東沙島周遭被疑似中國海上民兵、大批船隻包圍，截至昨晚已經超過60小時，台海東沙危機仍持續進行中，甚至未來可能成為常態，呼籲政府要預作準備與因應。

中國大陸解放軍近日在南海操演，一度傳出對我軍駐守的東沙島進行包圍，國防部10日晚間舉行臨時記者會澄清，解放軍沒有形成包圍，傳聞與事實不符，有關海上部份，因部分牽扯聯合堅偵問題，不便說明，但國軍都按照「經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣優勢兵力應處。

不過，王定宇昨晚在政論節目加碼爆料共軍此次軍演細節，王定宇指出，根據AIS船舶自動識別系統顯示，從9日上午7時開始，雷達幕顯示東沙島周邊都被滿滿紅點包圍，研判是中共海市民兵船隻，且相關情況持續到昨晚都尚未結束，「東沙危機60小時」仍在進行中。

王定宇分析共軍作戰序列，第一層是海上民兵，第二層是漁政船，第三層是海上巡警，最後一曾才是正規軍艦，類視情況今年在越南及馬來西亞海域就曾發生，利用大量海上民兵船隻，包圍或製造衝突，如果有民兵船被撞沉，漁政船就會出現，若對方出現軍艦，共軍也會派出軍艦，有節奏性的把衝突升高。

王定宇說，共軍此型態作戰方式首次用在東沙島，未來可能會成為常態，這次危機處理對國軍領導醬裡是非常好的即時訓練，共軍如果真的要亂搞，一直當國際麻煩製造者，將會硬逼民主國家聯合對抗中國。

(中時 )