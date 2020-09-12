江啟臣率眾簽名連署。(蔡依珍攝)

國民黨主席江啟臣12日到南崁菜市場宣傳反萊豬連署，批民進黨口罩都管不好遑論管好食安。(蔡依珍攝)

國民黨反萊豬，12日「遍地開花」在22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動，主席江啟臣一早風塵僕僕趕場宣傳，不到11點就在黨籍立委和市議員陪同下，邊喊口號邊走進南崁菜市場，他痛斥蔡政府一紙行政命令就要開放含「萊克多巴胺」美豬肉進口，跳過監督根本檔不住，但連口罩都管不好，口罩國家隊淪為仿冒國家隊，怎能相信管好食安，因此呼籲全民自己健康自己顧，用自己力量守護家人健康。

豬肉攤老闆娘也向江啟臣表達憂慮。(蔡依珍攝)

江啟臣率眾簽名連署。(蔡依珍攝)

江啟臣率眾簽名連署。(蔡依珍攝)

江啟臣說，國民黨在22縣市發起顧食安的公投連署，反應熱烈，樂見桃園一早就已連署厚厚一疊，預計這兩天就能獲得上萬份連署單，力拼周末完成第一階段連署送到中選會。

國民黨主席江啟臣12日到南崁菜市場宣傳反萊豬連署。(蔡依珍攝)

國民黨主席江啟臣12日到南崁菜市場宣傳反萊豬連署，批民進黨口罩都管不好遑論管好食安。(蔡依珍攝)

「你只剩110天可以安心吃滷肉飯、不用憂心顧慮買豬肉製品！」江啟臣也跟市場婆媽們喊話，痛批蔡英文政府用一紙行政命令，不經立委審查、不問產業意見、不顧社會共識，就直接說要在明年元旦開放含有瘦肉精的美國豬肉進口來台，不接受民意機關監督的蠻橫態度根本檔不住，因此要反黑箱，必須要透過民主。

江啟臣說，國民黨發起顧食安公投，反對政府進口含有瘦肉精的豬肉和製品進來台灣市場，透過公民投票展現人民意志，他直言消費者根本無法分辨，而以目前政府能力，口罩國家隊淪為仿冒國家隊，連口罩都管不好，遑論最高標準的食安。

江啟臣還說，國人一年平均吃36公斤豬肉，牛肉不到6公斤，豬肉食用量是牛肉6倍以上、甚至更高，很多婆媽還會買豬肝、腎等內臟，如今政府要全豬進口，包含內臟，瘦肉精的傷害更大，蔡政府不顧人民健康、只顧自己政權，呼籲大家站出來，連署展現民主意志，用自己力量自己做主，率眾高喊：「萊豬不要來，自己健康自己顧、自己食安自己護！」

議長邱奕勝也向市民保障，桃園早在去年就通過瘦肉精在桃園零檢出，國民黨在市議會一定會好好把關，不讓市民受到健康傷害，呼籲大家一起努力連署。包括市籍立委萬美玲、呂玉玲、魯明哲，市議員褚春來、黃敬平、陳美梅等人都出席響應，呼籲選民一同「反萊豬」。

(中時 )