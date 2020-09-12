上季總冠軍暴龍的衛冕之路就此終結了！靠著「雙探花」塔圖(29分、12籃板及7助攻)、傑倫布朗(21分、8籃板及4抄截)，塞爾提克12日在東區準決賽搶7大戰，驚險以92比87擊退暴龍，宣布連兩年闖進東區冠軍賽，對手將是熱火。

其實這場比賽同樣拚到讀秒階段才分勝負，打到最後1分21秒，暴龍靠著羅瑞的兩罰俱中，把比數追成87比89，原本鮑威爾有機會在最後58秒追平，卻被史馬特賞了火鍋，更重要的是最後35.4秒的吹判，幾乎確定這場比賽走向。

因為塞爾提克前鋒葛蘭特威廉斯的上籃，成功製造羅瑞個人第6次犯規，暴龍雖提出挑戰，裁判卻維持原判，羅瑞提前犯滿離場，儘管塞爾提克接下來6次罰球只進3球，少了羅瑞掌控局面的暴龍，卻已完全找不到任何逆轉局面的可能。

塔圖成為自從「小飛俠」布萊恩之後，第二年輕在季後賽搶7大戰拿下25分、10籃板及5助攻的球員；暴龍則以范維利特20分最高，羅瑞也有16分，席亞卡13分、11籃板，只是少了去年FMVP里歐納德，暴龍提前淘汰出局也屬正常。

(中時 )