金門海岸昨（11）日晚上再發現1隻死亡鯨豚，這已是當地今年第16起，海洋悲歌奏不停，讓海洋保育蒙上一層陰影，引起保育團體和鄉親的關注。

昨俛6時30分，金門岸巡隊第2機動巡邏站在金寧鄉安東一營區岸際巡邏時，發現這隻死亡鯨豚，死亡原因不明。

金門縣水試所據報攜回冰存，交由專家進一步處理。（岸巡提供）

海巡署第12巡防區指揮部轉報金門縣政府水產試驗所，現場漏夜檢視，長60公分、寬12公分，因死亡時間已久，加上特徵不明，無法判別品種，已採樣冰存交由專家進一步處理。

(中時 )