今年第16起 金門再發現1隻死亡鯨豚 13:342020/09/12 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門海岸昨（11）日晚上再發現1隻死亡鯨豚，這已是當地今年第16起。（岸巡提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門海岸昨（11）日晚上再發現1隻死亡鯨豚，這已是當地今年第16起，海洋悲歌奏不停，讓海洋保育蒙上一層陰影，引起保育團體和鄉親的關注。 昨俛6時30分，金門岸巡隊第2機動巡邏站在金寧鄉安東一營區岸際巡邏時，發現這隻死亡鯨豚，死亡原因不明。 金門縣水試所據報攜回冰存，交由專家進一步處理。（岸巡提供） 海巡署第12巡防區指揮部轉報金門縣政府水產試驗所，現場漏夜檢視，長60公分、寬12公分，因死亡時間已久，加上特徵不明，無法判別品種，已採樣冰存交由專家進一步處理。 (中時 ) #死亡 #金門 #鯨豚 #海洋 #保育 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前中市議員林威邦昏倒不治 邱素貞憶述生前見面場景 11:262020/09/12 政治 八甲茶園種貓裏紅 石虎來做客 04:102020/09/12 地方新聞 死亡前2年內贈與配偶之財產「依規定要這麼辦」 09:592020/09/12 房市新訊 「金門老兵召集令」吹響號角 情書、家書也可當作證明 11:472020/09/12 旅遊 中央大學師生組「藍海環保潛水隊」 自願擔任海底清道夫 12:472020/09/12 生活 林心如酒店實習第一個醉倒 04:102020/09/12 娛樂新聞 錢人豪獲電影惠賜好友任賢齊 04:102020/09/12 娛樂新聞 藥師籲實名制 包裝完整再出廠 04:102020/09/12 生活新聞 桃電動車比例全台第1 PM2.5下降 04:102020/09/12 地方新聞 17日起加鋼印 已預購可延領 04:102020/09/12 生活新聞 生活熱門新聞 蔥吃不完怎麼保存？主婦曝「超強秘技」：2周都不壞 - 生活 囤150噸 哄抬蒜價盤商抓到了 - 生活新聞 - 中國時報 剩5天鬼門關！命理師曝禁忌：「這字」絕不能說出口 恐衰1年 - 生活 9月秋颱排隊發展中 吳德榮：留意2個熱擾動 - 生活 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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