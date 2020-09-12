「泛阿里系」中通快遞將在港第二上市 12:442020/09/12 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「泛阿里系」的大陸知名快遞物流業者中通快遞，傳出將以「同股不同權」架構在香港第二上市。 香港信報12日報導，據初步招股文件顯示，中通快遞A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。董事長兼首席執行官賴梅松持有2.061億股B類股份，以及約760.83萬股A類普通股，合共持有27.3％股份，佔總投票權達78.4％。 至於主要股東阿里巴巴，則持有該公司6,828.7萬股A類普通股，相當於持有8.7％股份，但僅佔總投票權的2.6％。 (工商 ) #中通快遞 #普通股 #同股不同權 #佔總 #投票權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「泛阿里系」中通快遞將在港第二上市 12:442020/09/12 財經 螞蟻IPO 沙國主權擬基金投資 04:102020/09/12 全球財經 螞蟻集團IPO在即 大陸打妖股鎖定創業板 12:452020/09/12 財經 陸港觀盤－預期大型IPO仍是市場焦點 04:102020/09/12 全球財經 東明相換助聽器苦不識老友聲音 04:102020/09/12 娛樂新聞 禾聯禾悅花園 熱銷六成 04:102020/09/12 兩岸要聞 黃軍儒：ESG債券基金成長空間大 09:002020/09/12 財經 風電概念股 大出風頭 04:102020/09/12 財經要聞 守護台灣 蔡提國安防護3策略 04:102020/09/12 政治要聞 林心如酒店實習第一個醉倒 04:102020/09/12 娛樂新聞 財經熱門新聞 大陸發展「晶片原子彈」 專家曝台積電5年後結局 - 財經 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 賣掉駐港總領事館宿舍 老謝爆美下一步動作恐撤港警訊 - 即時 915川普堵死華為逃生門 美禁令爆陸企大「危．機」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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