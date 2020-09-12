「泛阿里系」的大陸知名快遞物流業者中通快遞，傳出將以「同股不同權」架構在香港第二上市。

香港信報12日報導，據初步招股文件顯示，中通快遞A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。董事長兼首席執行官賴梅松持有2.061億股B類股份，以及約760.83萬股A類普通股，合共持有27.3％股份，佔總投票權達78.4％。

至於主要股東阿里巴巴，則持有該公司6,828.7萬股A類普通股，相當於持有8.7％股份，但僅佔總投票權的2.6％。

(工商 )