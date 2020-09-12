備受市場矚目的螞蟻集團在大陸科創板IPO的申請將於9月18日進行審核，而大陸官方媒體近日也對新上市股票的瘋狂炒作拉高警告分貝，並將重點鎖定在炒作最激烈的創業板。

路透12日報導，深圳證券交易所11日夜間表示，9月7日至9月11日，共對96起證券異常交易行為採取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；同時，對創業板近期漲幅異常的低價股持續進行重點監控，並及時採取監管措施。

發布在深交所微信公帳號的通報並顯示，深交所本周還對五起上市公司重大事項進行核查，並上報中國證監會三起涉嫌違法違規案件線索。

報導指出，近期被市場稱為今年「A股最妖股」、基本面不佳的天山生物，在不到兩周內股價暴漲500％，離譜漲勢引起官方注意，新華時評以該股為例對投機性追高發出警告，引爆市場全面拋售，11日陸股收盤時，創業板指數當周下跌超過7％，創3月以來最大跌幅。

另外，央視財經頻道也指出，2020年8月份共有63家公司進行A股IPO，創下史上單月紀錄，這些公司抓緊利用投資者對新股的熱情發股。

(工商 )