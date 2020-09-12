今年21歲的劉昀誠，高中畢業後仍不確定未來方向，但因父親是照顧服務員，在家人的支持下，他從2019年起投入照服工作。由於在服務個案的過程中，讓他學得同理心及耐心，優秀的表現也深受家屬肯定，讓他找到人生的方向，決定再進修及擔任照管專員，並期許自己未來能成為一名優秀的助人工作者。

21歲的劉昀誠獲頒績優長照人員活力新人獎。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

隨著老年人口增加，台灣也邁入高齡化的社會。截止至2020年7月底，台南市65歲以上的老年人口有30萬3218人，約佔總人口數16％；其中，接受長照服務的人數有2萬447人，累計421萬8499服務人次。

學業成績優異的林彥宏獲頒績優長照人員家庭照顧者楷模。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府積極推動長照2.0，提供多元整合性的照顧服務，希望減輕照顧負擔。市府社會局12日舉行「台南市109年度績優長照人員暨家庭照顧者表揚」活動，市長黃偉哲為感謝及肯定第一線長照人員、家庭照顧者的辛勞，特別頒發「專業服務獎」、「專業個管獎」、「資深敬業獎」、「服務卓越獎」、「特別獎」、「活力新人獎」、「敬業獎」、「新人獎」、「家庭照顧者楷模」9個獎項給70名獲獎者，除肯定、激勵長照服務人員、家庭照顧者外，也藉此讓民眾了解並肯定長期照顧服務專業。

今年最年輕的獲獎者劉昀誠獲頒活力新人獎，他表示，因為想要體驗生命、探究衰老、病痛與死亡歷程的希望與絕望、如意與無奈，才選擇走上長照這條路；雖然僅短短服務11個月，卻讓他找到未來的人生方向。

同為8年級生的林彥宏，則獲頒家庭照顧者楷模。他的母親2年前因舊疾復發無法下床及自理生活，當時還是大學生的他，從此承擔起照顧母親的工作。在照顧過程中，各種臨時的突發狀況，常常讓他措手不及，被迫請假帶母親就醫，幸好沉重的照顧壓力，在居家服務、居家護理介入後，母親的身體逐漸獲得改善，也讓他不必再為照顧母親蠟燭兩頭燒。懂事好學的彥宏，今年更錄取成功大學等多所國立研究所碩士班，優異的學業成績，讓母親感到驕傲。

黃偉哲強調，未來市府將持續透過長期照顧服務及家庭照顧者服務，讓有需求的民眾都能得到支持與協助，建構完善的長照服務網，讓長照資源遍布全市每個角落。

(中時 )