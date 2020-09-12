國民黨在全國發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，新北市長侯友宜今上午出席樹林紅麴節，媒體追問是否協助連署？侯友宜表示，他從一開始就堅持瘦肉精零檢出，希望萊豬不要進來，目前政府朝向開放，所有不一樣的聲音，就交給全體國民一起決定，「我不但樂觀其成，我也給予支持。」

(中時 )