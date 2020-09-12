跟進反萊豬公投？侯友宜表態：我樂觀其成也給予支持 12:552020/09/12 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午出席樹林紅麴節。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨在全國發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，新北市長侯友宜今上午出席樹林紅麴節，媒體追問是否協助連署？侯友宜表示，他從一開始就堅持瘦肉精零檢出，希望萊豬不要進來，目前政府朝向開放，所有不一樣的聲音，就交給全體國民一起決定，「我不但樂觀其成，我也給予支持。」 (中時 ) #侯友宜 #連署 #樂觀 #公投 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去海峽論壇是為求和？ 江啟臣：是為追求和平 為了交流 09:482020/09/12 政治 赴大陸被當求和？黃暐瀚嘆國民黨：被對岸、民進黨與鄉民看不起 14:382020/09/11 政治 工商社論》期待台美經合協議能真正「接地氣」 04:102020/09/11 財經要聞 中時社論》行政院是擺爛或陷總統於不義？ 19:552020/09/11 中時社論 社論／行政院是擺爛或陷總統於不義？ 04:102020/09/12 時論廣場 區域利多！「塭仔圳前進辦公室」啟動 17:392020/09/11 區域情報-新北 江啟臣現身中和連署 批民進黨一人獨裁 10:482020/09/12 政治 康軒老闆說謊！居檢3天跑出去６次 新北改開罰100萬 09:562020/09/11 生活 批綠擋不了美國壓力 國民黨周末全台拚食安公投連署 12:052020/09/11 政治 國民黨動員新北市民 對抗美豬牛 04:102020/09/11 地方新聞 政治熱門新聞 丁允恭前女友陳情信內容曝光 曾懇求陳菊：讓我們有條生路好走 - 政治 范雲長文回應丁允恭性醜聞 賴品妤底下留9字被砲翻 - 政治 丁允恭是誰帶到台北？陳菊：賴清德 - 政治 兩岸真的會開打嗎？媒體人斷言最後結局 - 新聞 蘇起：大選激情過後 美國保障不存在 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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