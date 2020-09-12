國民黨新竹市黨部舉辦聯署反美豬，不少民眾前幾天就主動前來簽名聯署。（邱立雅攝）

蔡英文政府預計明年開放含萊克多巴胺美豬進口，引發各界反彈，國民黨全台啟動捍衛台灣豬、瘦肉精零檢出反美豬公投，新竹市黨部更早在10日就有民眾主動前往黨部簽名聯署，12日當天串聯立委鄭正鈐及黨團議員怒吼，要求民進黨政府說清楚。

國民黨啟動全台捍衛台灣豬、瘦肉精零檢出反美豬公投，12日在22縣市同步辦全民食安公投第1階段連署。鄭正鈐不滿指出，蔡英文政府在8月28日開記者會宣布用行政命令開放進口含萊克多巴胺美豬，他認為政策上有很大瑕疵，此舉完全忽略國人健康。

鄭正鈐強調，目前全球有超過160個國家禁止使用萊克多巴胺，僅少數國家允許，蔡英文政府既沒有跟國會溝通，也沒有跟人民溝通，更罔顧台灣豬產業發展，就貿然開放，他希望公投能得到全國人民支持，為下一代健康站出來、捍衛自己的健康權。

中常委呂學樟則回憶過去國民黨執政時，立院國民黨團也是全力擋下美牛內臟進口，並積極推動修改食品衛生管理法，國民黨做到了，但沒想到民進黨執政後竟不顧民眾健康，尤其學生、軍人甚至普羅大眾，都受到影響。

「出爾反爾、昨是今非，如何杜悠悠之口？」市議員陳治雄舉出民進黨在2012年反對美豬進口，列舉了美豬諸多危害，現在貿然進口跨時空打臉自己，他希望政府能出有一套說詞來消弭老百姓的疑慮，並指開放美豬提高國際聲望一說是不負責任的說法。市議員林耕仁也批民進黨執政後標準不一，對外無法抗壓就犧牲人民健康。

(中時 )