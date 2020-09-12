男子撿空拍機墜谷，搜救團隊搶救。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

台中大甲1名57歲康姓男子11日傍晚和妻子一起前往通霄頂埔山區遊玩，康男在山上玩空拍機，在操控時空拍機墜谷，他爬下山去撿拾空拍機，撿到後放衣服口袋內準備爬上山，卻在攀爬時不慎再度墜入山谷，直到12日清晨7點多才在當地居民指引下找到他，當康男四肢僵硬，已失去生命跡象。

康姓男子偕妻昨天下午前往苗栗縣通霄鎮新埔里知名的心形公路與落日大道附近，用空拍機要拍下美景，但空拍機突然不見，男子焦急前往尋找，但卻失去音訊，康妻趕緊向消防局求救，從昨晚9點多就開始搜救，直到今天上午7點多於新埔山區的一處80公尺深山谷發現康男。

搜救團隊指出，歷經1個多小時救援，抵達康男躺臥現場，他四肢僵硬、多處擦傷，已失去生命跡象，目前已將他送醫搶救。

苗栗縣消防局指出，昨天獲報後即出動大批人馬與義消前往搜救，直到今天上午7點多，當地居民發現男子躺臥在80米處山谷，且當地坡度相當陡，約80度左右，立刻利用繩索吊掛，總算將男子吊上平坦處後送醫。

(中時 )