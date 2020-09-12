前立法院長王金平將代表國民黨率團參加海峽論壇，大陸央視卻稱王金平是去求和，引發藍營不滿，國民黨主席江啟臣今強調，參加海峽論壇是交流，不是求和。對此，綠委許智傑認為，江啟臣要求央視道歉未果，國民黨應該要有骨氣，取消參加海倫論壇的行程，不要踐踏台灣尊嚴。

中共解放軍近期擾台動作頻頻，兩岸關係陷入緊張，國民黨盼藉由率團出席海峽論壇，搭起兩岸溝通橋梁，舒緩緊張對立情勢，就在王金平將代表國民黨率團參加海峽論壇前夕，大陸央視卻聲稱王金平是要去求和，江啟臣昨晚透過臉書表示完全不能接受，要求陸方道歉。

對於國民黨僅要求陸方道歉，卻沒正面回應是否不參加論壇表達抗議，許智傑說，大陸鴨霸吃王金平豆腐，江啓臣要求道歉未果，國民黨要有骨氣一點，取消這次行程，不要踐踏台灣的尊嚴。

綠委王定宇也說，在國家面對共軍莫名其妙要製造麻煩，我們立場應要一致，藍營在共軍頻擾台當下去參加統戰的海峽論壇，除失格外，還要面臨對方主場優勢，文宣、報導、標題都是陸方決定，風險何其大。

王定宇向國民黨建議，應藉由抗議求和說要求共撤軍，否則就不出席，大家一致對外，不能讓幾百名弟兄拿生命在海疆保衛國土，曾經做過執政黨的國民黨，卻率團跑去跟包圍我們的老大把酒言歡，成何體統，呼籲藍營懸崖勒馬，三思而行。

(中時 )