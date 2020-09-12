正值911事件年滿19周年紀念日，美國總統川普與民主黨候選人拜登雖然都前往關鍵搖擺州之一的賓州，並造訪2001年911恐攻事件其中一架被劫飛機的墜毀地點，但基於行程安排兩人錯身而過，仍「王不見王」；不過當拜登赴紐約曼哈頓遭毀的世界貿易大樓原址時，剛好與副總統彭斯見面，雖然正值競選氣氛升溫之際，兩人仍罕見肘擊致意，展現美國團結氣氛。

拜登赴紐約曼哈頓遭毀的世界貿易大樓原址時，剛好與副總統彭斯見面，雖然正值競選氣氛升溫之際，兩人仍罕見肘擊致意。

據《國會山莊》報導，拜登11日上午出席紐約市911紀念館的年度活動，追思在世界貿易中心（World Trade Center）遇襲亡故3千民眾，而副總統彭斯（Mike Pence）、前任紐約市市長彭博（Michael Bloomberg）以及紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）也一同出席紀念活動。

報導稱，雖然彭斯先前也對拜登猛烈抨擊，稱他若當選，形同將「激進議程」帶入白宮的「特洛伊木馬」，並強調經濟以及法治與秩序決定了大選主題。不過在激烈選舉中，拜登與彭斯仍願公開相互致意，實屬罕見。

拜登隨後前往賓州的尚克斯維爾（Shanksville）的93號航班國家紀念館，但川普與妻子梅蘭妮亞（Melania）於當天上午已早先拜訪，行程完全錯開，兩人不會「狹路相逢」。19年前911當天，聯合航空93號航班遭蓋達組織成員劫持，但在乘客與機組員的反擊下，班機提前墜毀尚克斯維爾的鄉野，但機上乘客和機組人員仍全數罹難。

(中時新聞網)