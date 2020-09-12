即日起至11月7日止，買EV-50電動機車即贈送1年期《中國時報》，堪稱優惠多多。(能海電能科技提供／林欣儀台中傳真)

節能減碳觀念帶動電動車的發展，能海電能科技公司近日推出首款輕型電動機車EV-50，標榜快充只要10分鐘，吸引不少消費者青睞，業者並在台中台灣大道開設首間旗艦店，為搶攻市占率，能海特別舉辦活動，即日起只要試乘並與機車合影、上傳臉書打卡，就可獲贈咖啡兌換券，並有機會獲得3000元禮金。

能海電能推出的輕型電動機車EV-50日前對外發表，此款機車以10分鐘快速充電、快充電池免月租、電池保固36個月等特色著稱，近日吸引不少民眾到旗艦店參觀，為展現誠意，能海電能特別打出試乘拍照上傳並打卡即送咖啡兌換券，數量有限、送完為止。

除標榜快速充電、免月租費等優惠吸引電動機車顧客群，EV-50的價格更標榜只有競爭對手的1／2，每輛訂價僅3萬9900元，預計掀起電動機車市場另一股購買潮，能海電能強調，該款機車採用家充、快充雙軌並行，民眾除可在家簡便充電，也能利用現有公規充電樁，接下來能海將積極布建更多快充站，藉以拉抬機車市占率。

標榜環保節能的新選擇，能海電能新推出的EV-50最近力拼打響知名度，除邀民眾試乘、推出送咖費券優惠，更將加碼抽出10名試乘者、將贈送購車禮金3000元，且即日起至11月7日止，買EV-50電動機車即贈送1年期《中國時報》，堪稱優惠多多。

(中時 )