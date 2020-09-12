高雄市發生乙烯管線外洩，國民黨高雄巿議員12日齊聲炮轟，認為市長陳其邁花了2個半小時，才扺達現場了解，這段期間不僅資訊不透明，過去的管線資料似乎仍沒掌握，陳其邁號稱把「緊緊緊」掛嘴邊，但市府螺絲「鬆鬆鬆」，真的是「有政府，會誤事」。

高雄巿議會議長曾麗燕12日受訪認為，整起處理過程應該有瑕疵，如同幾年前氣爆政府也說有SOP，但其實下午就發覺了，影響的範圍也非常廣，但等到發生時，都已經太慢了。

她說，管線管理非常重要，幾年前高雄氣爆案造成人命財產的損失，百姓的痛到現在都還沒有過去。這次在她的選區憾事又差點發生，實在讓人痛心，希望市府上緊發條，對公安事件一定要重視，只要百姓聞到異味，一定要有清楚的SOP ，要很快疏散，讓人民財產得到保障。

巿議員邱于軒說「海水退了，就知道誰沒穿褲子」相較於前巿長韓國瑜，任何一點淹水、風吹草動，大家馬上呼喚韓國瑜，甚至集結許多網友的力量，當時市府其實每天24小時神經繃得很緊、上緊發條。這次氣體外洩，高雄人已經籠罩在氣爆的陰影很久，談到氣爆都是高雄人心中永遠的傷痕，人民心中的恐懼、議員心中的憤怒已經累積到了極點，政府才要出來面對。不僅要檢討SOP，根本是要叫醒高雄巿政府，難道內控失靈是從丁允恭失靈到現在。

巿議員李雅靜說，上次高雄氣爆案件為什麼會延遲到所有氣體濃度，隨著側溝溢流，然後導致爆炸、閃燃，就是因為當天晚上就已接到通報，如果管線資料完整，包含從哪端到哪端，以及是哪間公司，中間又有監控的話，原則上是可以馬上因應的。昨天再度發生外洩，讓人質疑，過去常講的「幽靈圖資」，是不是真的夠精準。

她也提到，高巿府現在仍沒有要求改善這些作為，甚至讓人嚴重懷疑，每年收那麼多管線費用，錢拿去哪裡了？費用要專款專用，甚至強迫改善管線，或者拿這些管線費用去幫忙改一些管線，這樣子才能讓民眾安心，甚至是只要住宅密度高的地方，這些管線都要遷移。

巿議員陳若翠則PO文說，乙烯管線外洩非同小可，只要有火星即可能引發整條管線大爆炸，高雄已經有過慘痛的經驗，想不到選舉時號稱「緊緊緊」、「有政府，會做事」的陳其邁，在危機處理上竟然不只慢半拍，完全沒有對外發布即時訊息的SOP，讓民眾有所遵循，反而只在社群軟體發布封路消息，各局處又互相推諉，根本就是「鬆鬆鬆」螺絲掉滿地、「有政府，會誤事」，這就是高雄人「光榮投3次」選出來的「2年拚4年」市府團隊？才拚半個多月就破功。

(中時 )