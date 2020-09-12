中央大學「藍海環保潛水隊」於今年暑假在貢寮澳底執行淨海活動，眾人齊心協力，一共清除500多公斤的垃圾。（中央大學提供／李侑珊台北傳真）

為守護生態環境，由中央大學水文與海洋科學研究所所長黃志誠發起，帶領師生在今年暑假成立「藍海環保潛水隊」，參與執行海洋保護署與桃園市海管處的淨海活動，近20人全副武裝深入海底，自願成為「海底清道夫」，希望為我國海洋環境及生態保育盡一份心力。

黃志誠表示，中央大學「藍海環保潛水隊」成立的宗旨，在於推廣愛護海洋的理念，進行海洋垃圾清除等淨海活動，以達到親海、愛海之願景。成立之初，積極參加政府所舉辦的淨海活動，暑假已先後在北海岸澳底、桃園藻礁保護區、潮境公園一起執行淨海活動，9月初前往小琉球。

黃志誠說，他在8年前取得潛水執照，很高興將興趣與研究結合，並找到一群志同道合的夥伴，共同執行非常有意義的任務。

黃志誠提到，以7月初在新北貢寮澳底的淨海為例，眾人齊心協力，一共清除500多公斤的垃圾，他們在海底發現一艘破船，有許多電線、帆布、繩索等垃圾待清理，其中還包括高污染的廢電池，雖然任務辛苦而艱鉅，要不斷上下來回，但大家都樂此不疲。

黃志誠並指出，海洋廢棄物型態區分有海岸、海面及海底3種，其中海底垃圾最不易清除，必須透過具備專業潛水技能人員，才能進行水下作業清理。桃園市海岸線筆直優美，長達46公里，但海洋垃圾問題嚴重，加上海水濁度高，不易觀察和清理。

黃志誠稱，除呼籲政府重視，投入更多資源在清理海洋垃圾上，也希望號召更多有使命感的年輕人，共同加入中大「藍海環保潛水隊」，一起守護美麗的海洋。未來計畫每年執行1到2次的淨海任務，並計畫在中央大學游泳池辦理潛水體驗，讓更多人有機會學習入門，一同參與大學社會責任的實踐。

(旺報 )