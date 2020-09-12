翁明輝自20幾歲時就已投身竹編產業。（李宜杰攝）

台南市多名議員也關心珍貴文化資產的保存。（李宜杰攝）

高齡85歲的翁明輝，從20幾歲就開始製作竹、籐、牛皮盾牌，是台灣碩果僅存的藝師，於2014年登錄為市定傳統藝術保存者。然而，隨竹編產業沒落，翁明輝也年事已高，憂心技藝失傳，因此向台南市政府文資處提議，媒合陣頭團體，開設工作坊傳承技藝。

台南關廟區早年竹籐編織業盛行，翁明輝20歲時就跟著繼父學習，作品包羅萬象，從竹籃、竹籠等農業器具，到雨具、竹碗等生活用品一應具全。翁明輝自豪，自己製作前不須繪製設計圖，全靠經驗累積，信手拈來就開始剖竹製作。

然而，隨竹編業沒落，翁明輝開始改製宋江陣、金獅陣所須的盾牌，孰料做出響亮名聲，因耐打堅固的好品質，甚至連中北部的陣頭團體都指定向他購買。不過，翁明輝仍憂心，自己年事已高，若再無人接棒，技藝恐失傳，因此主動提議讓陣頭團體學習，促成工作坊誕生。

文資處長林喬彬指出，文資處過去就已多次替翁明輝媒合學徒，然而多數學員都是「學興趣的」，致學習效果不彰。今年則特地募集安南區溪南寮興安宮金獅陣、七股區樹子脚寶安宮白鶴陣、西港區八份開機姑媽宮宋江陣、學甲區謝姓獅團等學藝，規畫7周共42小時的課程，讓實際使用竹盾的陣頭團體學習，才能讓技藝傳承。

林喬彬也稱，由於明年適逢台南香科年，陣頭團體上半年非常忙碌，因此待今年秋季班結束後，學員各自回去傳授，預計明年擴大開設秋季班，讓工作坊常態化。台南市議員郭鴻儀、鄭佳欣、杜素吟、許又仁等人也稱，會向地方陣頭團體宣傳工作坊，推廣、傳承翁明輝老師的竹盾技藝。

(中時 )