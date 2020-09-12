台海局勢緊張，前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起今天表示，美中台都是鷹派當家，過去70年沒出現過這樣的情況，川普想連任猛打「台灣牌」，蔡英文靜待20年的「兩國論」良機出現，大陸磨劍20年終有實力，任何一方有意識或誤判，均可能導致衝突，美中台格局的危險性歷來僅見。

蘇起今天在「戰略對話：台美中大未來論壇」發表專題演講。他表示，蔡政府近來因為美國打「台灣牌」而興奮到彷彿撿到機關槍（美衛生部長訪台、國務院次卿將訪台、捷克議長訪台、索馬利蘭、護照改版、開放美豬、無人機售台、採購魚叉飛彈、陸生、小明、愛奇藝等），凡此均不必要地強化了北京敵意。

蘇起說，蔡政府完全配合美國，忘了美國是超強，有一定的躁進空間，但台灣力量最小，又身處美中對抗最前線，東施效顰必後果自負。國人對動武討論多集中於「大打」（即武統），忽略「小打」（即教訓），在當前美中格局下，小打的可能性不亞於大打，蔡政府不宜輕易樂觀相信因為中共不至於大打，就可以急切躁進，反而更應該研擬可能的小打劇本。

蘇起指出，與其把台灣政黨分為親美或親中，不如分為理想或現實主義。民進黨偏理想主義比較吸引年輕人，國民黨偏現實主義比較吸引中老年人。然而理想主義太多，會給台灣帶來太多麻煩，現實主義才比較能照顧人民，「理想主義少一點現實主義多一點才是生存之道，尤其現在的局勢對理想主義的空間更小。」

他強調，主導政策的人理想主義不能太強。台灣自從民主化有錯誤迷思，當政者認為只要有主流民意坐靠山，就什麼都不用怕，不過國際政治並不是這樣運作，你有你的民意，他也有他的民意，最後兩個民意不一樣就是比拳頭，台灣人自以為有民意就可以做任何事，這是大錯特錯。

(中時 )