台南市藏金閣是全台第一個地方環保機關營運的環境教育認證場所，位於二樓的典藏家具館12日正式揭牌開幕。市府環保局將原本閒置的空間活化再利用，改造成客廳、寢室、餐廳、書房、椅箱、櫃檯等6大主題展示區，收藏具有紀念價值的再生家具。市長黃偉哲表示，走進藏金閣典藏家具館，就好像搭上時光機一般，重回阿公阿嬤口中的那個年代。

手藝精湛的藏金閣木工師傅，還利用傳統木作工藝「榫接」技法，打造典藏家具館的招牌。環保局說，「榫接」技法不使用釘子，也不用任何膠水跟黏膠，卻能做出非常堅固的結構，外觀也相當美觀。黃偉哲與環保局長謝世傑還持木槌敲打「榫頭」，榫頭完整插入「卯眼」中，完成別開生面的開幕儀式，象徵傳統家具的技術與傳承。

台南市藏金閣典藏家具館收藏許多具有紀念價值的再生家具。（洪榮志攝）

黃偉哲表示，這些年來藏金閣對台南市的資源回收立下了非常好的典範，經過藏金閣修復的一些產品CP值特別高，含金量特別高，大家來這裡尋寶，一定能比掏寶更容易找到更多寶貝；至於藏金閣典藏家具館一方面落實資源循環經濟，另方面落實對環境友善，希望將來還可以為台南的環境友善、資源再利用，找到更多的金子。

開幕活動也結合公益拍賣，拍賣40年代的檜木菜櫥，以及修復的捷安特腳踏車王。競標民眾十分踴躍，共計12人出價競標，得標者分別為豐成建設董事長王智民及王姓市民，公益拍賣共拍出4萬1200元，將全數捐給南台南家扶中心，作為協助弱勢兒童教育學習之用。

40年代檜木菜櫥得標者王智民也是長期的慈濟志工，他說，看見此次公益拍賣的檜木菜櫥，讓他憶起30多年前的孩提時光；當年的小孩如今奮鬥打拚已成為社會中流砥柱，很高興能既能為社會公益盡點心力，又能找回兒時記憶中的回憶。

王智民認為，舊物是一種記憶的味道，也是一種傳承，另類慢活步調的感受，在緊湊的生活中讓心靈解放沈澱，不再束縛於快又緊張的生活，很榮幸和藏金閣一同成為另類的懷舊時尚。

環保局長謝世傑指出，即日起對外開放的典藏家具館，有別於一般展示空間，真正發揮了舊家具再利用，延續新生命的地方，增添舊具賦新、記憶藏金的效益，歡迎民眾踴躍申請環境教育參訪，希望藉由環保局同仁的導覽解說，讓市民朋友體會環保與人文結合，時空交互，共同享受歲月恩典。

(中時 )