世新大學秉持「數據智能貫穿各專業」辦學特色，繼雲端數位學習中心後，將於109學年度再成立6大教學中心，致力成為我國科技領航及智能傳播先驅，讓學生畢業後即可與業界接軌，成功贏在起跑點。

世新大學表示，6大教學研究中心內均建置新穎尖端設施，並與各學院合作，像是新聞傳播學院部分規劃「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」；管理學院將成立「人工智慧暨科技生活研究中心」、「大數據暨智慧企業研究中心」及「雲端暨智慧物聯網研究中心」；人文社會學院則計畫打造「社區創想中心」。

董事長周成虎與校長吳永乾率領校內主管群視察大數據暨智慧企業研究中心，認真聆聽教師解說雲端作業辦公室操作。（世新大學提供／李侑珊台北傳真）

世新大學副校長廖鴻圖表示，新聞傳播學院所規劃成立的「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」兩大中心，其中「數位創意設計中心」以智慧教室為概念，可跨裝置、跨平台協作，包括遊戲製作及數位相關創意商品等產出，後續再與傳播結合，透過攝影棚等呈現；至於「數位攝影暨輸出中心」，則是整併既有空間（J501-505）及更新設備與建置攝影棚（如攝影設備、無縫牆等），結合平面攝影及出版兩大技術，除了提供基本課程之需求外，亦可透過產學合作實踐攝影服務的功能，並推廣相關攝影課程，提供師生專業與完善的學習場域，期望提升世新大學在國際攝影教育地位，以達到攝影之理論與實務兼備。

而在管理學院方面，將成立的「人工智慧暨科技生活研究中心」，廖鴻圖則說，主要為運用最新人工智慧技術（如機器學習、電腦視覺、影像辨識、資料檢索、資料探勘及智慧型機器人等技術），訓練學生研發具人性化及隱私安全考量的智慧生活相關軟、硬體產品，以提昇生活品質，後續亦可與攝影棚機器人及色彩影像等技術做結合；「大數據暨智慧企業研究中心」主要在結合最新資訊科技（如人工智慧、大數據分析、物聯網、區塊鏈、AR／VR等技術），協助企業解決經營與決策的問題；「雲端暨智慧物聯網研究中心」則包含5G應用、雲端互動系統、行動與無線網路，及人工智慧物聯網等，透過智慧教學研究空間規劃，搭配先進軟硬體設備，提供專案導向學習（PBL）教室、實務專題製作與研究討論空間。

廖鴻圖也提到，人文社會學院則規劃「社區創想中心」，主要結合社會心理學系專業，其成立主要目的為提供社區發展與社會創新一個實驗的空間，並提供宣傳與成果展示使用，由於協助社區發展或帶動社會創新，從過程到結果中間均會歷經許多變化，透過集結錄影、照片等影視成果及其他立體模型或作品之展示，「社區創想中心」無疑將成為絕佳對外宣傳場地。

廖鴻圖強調，為了因應教學場域之需求，校方超前佈署，期望透過教學研究中心將教學持續創新，並與研究整合，讓學生在校即具有實務經驗及實質上之產出，畢業後即可與業界接軌，成功贏在起跑點。

(旺報 )