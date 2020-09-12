世新大學秉持「數據智能貫穿各專業」辦學特色，繼雲端數位學習中心後，將於109學年度再成立6大教學中心，致力成為我國科技領航及智能傳播先驅，讓學生畢業後即可與業界接軌，成功贏在起跑點。
世新大學表示，6大教學研究中心內均建置新穎尖端設施，並與各學院合作，像是新聞傳播學院部分規劃「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」；管理學院將成立「人工智慧暨科技生活研究中心」、「大數據暨智慧企業研究中心」及「雲端暨智慧物聯網研究中心」；人文社會學院則計畫打造「社區創想中心」。
世新大學副校長廖鴻圖表示，新聞傳播學院所規劃成立的「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」兩大中心，其中「數位創意設計中心」以智慧教室為概念，可跨裝置、跨平台協作，包括遊戲製作及數位相關創意商品等產出，後續再與傳播結合，透過攝影棚等呈現；至於「數位攝影暨輸出中心」，則是整併既有空間（J501-505）及更新設備與建置攝影棚（如攝影設備、無縫牆等），結合平面攝影及出版兩大技術，除了提供基本課程之需求外，亦可透過產學合作實踐攝影服務的功能，並推廣相關攝影課程，提供師生專業與完善的學習場域，期望提升世新大學在國際攝影教育地位，以達到攝影之理論與實務兼備。
而在管理學院方面，將成立的「人工智慧暨科技生活研究中心」，廖鴻圖則說，主要為運用最新人工智慧技術（如機器學習、電腦視覺、影像辨識、資料檢索、資料探勘及智慧型機器人等技術），訓練學生研發具人性化及隱私安全考量的智慧生活相關軟、硬體產品，以提昇生活品質，後續亦可與攝影棚機器人及色彩影像等技術做結合；「大數據暨智慧企業研究中心」主要在結合最新資訊科技（如人工智慧、大數據分析、物聯網、區塊鏈、AR／VR等技術），協助企業解決經營與決策的問題；「雲端暨智慧物聯網研究中心」則包含5G應用、雲端互動系統、行動與無線網路，及人工智慧物聯網等，透過智慧教學研究空間規劃，搭配先進軟硬體設備，提供專案導向學習（PBL）教室、實務專題製作與研究討論空間。
廖鴻圖也提到，人文社會學院則規劃「社區創想中心」，主要結合社會心理學系專業，其成立主要目的為提供社區發展與社會創新一個實驗的空間，並提供宣傳與成果展示使用，由於協助社區發展或帶動社會創新，從過程到結果中間均會歷經許多變化，透過集結錄影、照片等影視成果及其他立體模型或作品之展示，「社區創想中心」無疑將成為絕佳對外宣傳場地。
廖鴻圖強調，為了因應教學場域之需求，校方超前佈署，期望透過教學研究中心將教學持續創新，並與研究整合，讓學生在校即具有實務經驗及實質上之產出，畢業後即可與業界接軌，成功贏在起跑點。
(旺報 )
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