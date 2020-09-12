陳存正替黃翊回應緋聞。（圖／取自《on.cc東網》）

50歲男星林曉峰（阿Lo）曾演出《古惑仔》系列電影，以「包皮」一角被觀眾認識，前天(10日)他突然開腔，承認和小7歲老婆康子妮18年婚姻告吹，港媒報導，有傳聞指兩人婚變跟第三者小王歌手黃翊介入有關，黃翊多年女友陳存正昨出面表示相信男友，但也語帶玄機說要看黃翊怎麼處理，「他有自己人生，怎麼叫做開心，怎麼叫做好，他自己要承擔一切後果」。

林曉峰和康子妮育有2子，前天男方拋出震撼彈承認18年婚姻玩完，但強調兩人沒交惡，「只有我和你明白這是對大家最好的決定，你已經付出所有」。傳聞52歲歌手黃翊與兩人婚變有關，求證黃翊，他滿臉問號，自嘲：「滿好的，至少我還有市場，雖然聽起來有點突然，我不明白，拍過我MV，所以就這樣（傳出緋聞）？」

而黃翊與女友陳存正相戀同居多年，至今沒打算登記，如今男方傳出緋聞，《東網》訪問陳存正，她表示不認識康子妮，「我有病，沒什麼可以做的，唯有相信對方，我們在一起20年，如果選擇不相信對方會很辛苦，只有選擇相信」，她透露自己有腎病，換了腎狀況沒變好，一周要洗腎3次，要保持開心，不然會影響身體。

陳存正進一步說：「這件事要看黃翊打算怎麼樣，他有自己人生，怎麼叫做開心，怎麼叫做好，他自己要承擔一切後果」，媒體問她這件事是否會讓兩人想登記結婚，給對方一個名分？陳存正回：「不會，一張婚紙不代表什麼，結婚也會離婚，離婚還要辦很多手續，目前不會去想。」

(中時新聞網)