澳洲情報人員日前突擊搜查新華社、中新社等中國媒體駐澳洲記者的住所。新華社發言人昨日（11日）深夜發表聲明，稱澳洲情報部門人員近日闖入新華社雪梨分社記者住所，搜查並扣押記者採訪設備和個人物品，澳方這一粗暴行徑蠻橫無理，令人震驚，新華社對此表示強烈譴責和堅決反對。

中新社今（12日）也發聲明，批評澳方所作所為除粗暴侵犯中國駐澳記者正當合法權益，也對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害。澳方至今未就搜查記者給出合理解釋，也未向記者歸還全部被扣押物品。

新華社發言人說，6月26日，澳方在沒有任何證據的情況下，對包括新華社雪梨分社記者在內的部分中國媒體駐澳記者的住所進行搜查並扣押採訪和發稿設備。澳方這一粗暴行徑蠻橫無理，令人震驚，充分暴露了澳方某些部門和官員的冷戰思維和政治偏見，不僅嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，也嚴重干擾中澳兩國正常的人文交流。

該發言人表示，新華社是中國國家通訊社，也是國際知名的新聞機構，長期以來，新華社駐澳記者嚴格遵守駐在國法律法規，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報導，為促進中澳兩國人民的人文交流和相互理解發揮了積極作用。

新華社呼籲澳方停止對新華社駐澳機構和記者的干擾，採取有效措施消除負面影響，切實保障新華社駐澳機構和記者的正當權利與合法權益。

(中時 )