彰化縣定古蹟關帝廟2017年2月慘遭祝融，經火場鑑識確認起火原因是隔壁民宅屋主請來包商在4樓違建鐵皮屋施工，因焊接工程不慎火花噴濺進而燒毀後殿文昌殿，彰化市公所以管理人身分向鄰宅吳姓屋主和施工包商立威鋼鋁公司求償1547多萬元，彰化地院審理後判賠1484萬餘元。

彰邑關帝廟2017年2月辦理修復工程發包期間，後殿卻慘遭祝融，彰化縣消防局火場鑑識調查，連姓工人當天下午2點進場施工，2點17分就冒煙起火。當時連男在民宅頂樓、距離文昌殿屋頂僅14.7公尺高度處，進行電焊工程乙炔切割作業，鑑識人員在文昌殿屋頂採到鋼筋燒熔物，由於電焊火花高達2、3千度，研判是鋼筋燒熔物掉落文昌殿屋頂，進而引發嚴重火災。

包商及工均否認是電焊引發火災，認為施工火花噴射距離頂多約10公分，施工處離文昌殿屋頂還有 14.7公尺，且施工僅10多分鐘就濃煙密佈，這樣的大火應有長時間蓄熱，才能達到高溫燃點，不是施工造成。

法官審酌消防鑑定報告內容，當時文昌殿金爐內未發現線香，起火處也無放置香爐、金紙等物，且經調查已排除化學物品自燃、菸蒂引火、電氣等因素，認定隔壁民宅電焊施工才是引發火災主因。

當年關帝廟原本就要進行古蹟修繕，工程費用是2989萬元，火災發生導致必須額外增加1452萬元修復後殿，實值農曆春節期間，還舉辦火醮法會安撫民心、費用約95萬元，因此彰化市公所共向屋主及包商求償1547多萬。

法官認為，施工包商未依規定在施工區域做好防護措施，以防焰帆布隔離，施工時又未加強監督，準備滅火器防災，現場僅擺設水桶，也沒有設置防燄石棉布等防火防災措施，判決屋主和包商需連帶賠償關帝廟增加的修繕費1452萬餘元、與3分之1法會費用31.7萬餘元，共1484多萬元。

(中時 )