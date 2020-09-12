雙城隊在主場迎戰印地安人隊，日籍投手前田健太與現階段大聯盟投手「三冠王」比柏對決，前田表現略勝一籌，先發7局被擊出4支安打，送出7次三振，有2次四壞球，無失分。終場雙城3比1力克印隊，前田拿下勝投，戰績5勝1敗、自責分率2.43。

比柏寫下大聯盟史上先發投手最快100K紀錄。（美聯社）

比柏也是先發7局，送出8K，有2次四壞球，被敲5支安打，包括2支全壘打，一共失掉3分，中止開季7連勝，戰績7勝1敗、自責分率1.53，還是三冠王。

比柏在第5局下三振傑佛斯後，是此役第6K，本季第100K達陣，只用了62.1局，據《大聯盟官網》報導，根據《Elias Sports Bureau》資料統計，這是1900年以來先發投手最快達成100K的紀錄。相較之下，薛爾瑟是63.0局，2018年，寇爾是65.0局，2019年，伍德（Kerry Wood）則是65.2局，2001年。

比柏以102K在大聯盟遙遙領先其他投手，K/9值高達14.67，本季面對打者的三振率42.9％，也都非常可觀。

此外，比柏今年先發10場每戰至少8K，已是印隊隊史第1人，大聯盟史上則排名第2，僅次於前「神的左手」藍迪強生，2000年強生寫下開季連15場至少8K的紀錄。

(中時 )