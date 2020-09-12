由於受到疫情影響，加上進口蒜頭帶土無法通過邊境檢疫，國內大蒜價格持續飆漲，產地交易價格破300元，創下每公斤333.4元「天價中的天價」，比雞、豬肉還貴。然而，雲林縣調查站11日會同雲林縣政府在虎尾鎮查獲林姓蒜商囤積150公噸蒜頭，在逐次交易中墊高價格，疑似操縱國內蒜價飆漲。消息曝光後，引發網友不滿，更有人痛批「這也是國家隊嗎？」。

雲林縣調查站指出，在進口蒜頭數量銳減情況下，該名蒜商從6月即開始大量採購國產蒜頭囤貨，在逐次交易中墊高價格，造成國內蒜價飆漲，調查站帶回相關帳簿釐清是否有炒高蒜價行為。農業局人員對林姓蒜頭盤商製作訪談紀要，調查局人員攜回蒜頭進銷帳證資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行，以有效赫阻蒜價飆漲。

蒜商同業認為，蒜頭價格上周已經飆到最高點，不太可能再往上爬，加上進口蒜頭很快就能放行，能賣的都盡快賣出，是否「囤積」應查明。

而針對蒜商行為，不少網友都相當生氣，很多人也怒罵「卡關配合？配合卡關？好套利！」、「三餐都只給他吃蒜」、「放給他爛，大家拒吃一陣子」、「國家隊都睡了，國家隊不停的掏老百姓錢，國家隊給一塊，就要老百姓還三塊，工資給三塊物價就給你漲五塊，這國家隊還真是苦民所苦，國家隊完勝，吾皇萬稅，萬萬稅啊」。

但也有網友認為，「平均年產量約5萬公噸 才150而已是有多少能炒」、「炒房有台灣價值，炒蒜頭沒有，謝謝指教」、「看起來不是屯貨，有些農作物採收後，必需供應整年的，我了解的紅蘿蔔就是如此。這個盤商六月開始收購，至今三個月己賣出一半多，應不算屯貨。」

(中時新聞網)