台中捷運綠線將於年底通車，但台中市議員張耀中質疑部分場站的無障礙出入口設計不良，其中，南屯站位於五權西路該側路緣高低竟達30公分，無障礙坡度過陡，實測發現手推輪椅上坡變「好漢坡」，下坡險象環生，若因過陡失手，將直接衝擊慢車道車輛，憂心淪「殺手坡」。交通局表示，將與北捷局及相關單位會勘協調更適宜方式，維護乘客安全。

台中市第一條捷運，整體進度為完成初勘即將續報交通部履勘，履勘完畢後接續即通車營運，張耀中發現部分場站的無障礙出入口設計不良，讓輪椅族難以上下車的場站，也有讓身心障礙者須移動長距離才能到達該站體的一樓電梯口，綠線共19站，如一站一種設計，抨擊「這種規畫是在對身心障礙者及家屬實驗測試？」是否要將各站樓層平面圖倒背如流才能順利搭捷運？

台中捷運綠線將於年底通車，針對坡道設置位置及道路車道，交通局將邀請北捷局及相關單位辦理會勘，協調更適宜的配置方式，維護乘客搭乘捷運安全。（盧金足攝）

張耀中指出，捷運綠線從北屯總站起始橫跨台中4個行政區，行經南屯區有4站，依序是水安宮站、文心森林公園站、南屯站、豐樂公園站，他繞了4一圈，雖皆有無障礙出入口標示，但4站體座向位置設計不同，行動不便的出入方式就不一樣，當一般乘者都分不清楚方向，弱勢乘者顯得更識別困難。

台中市第一條捷運，整體進度為完成初勘即將續報交通部履勘，履勘完畢後接續即通車營運。（盧金足攝）

他以捷運綠線的南屯站為例，無障礙出入口現況設計在車流量極大的五權西路，斜坡道就緊貼在外側慢車道上，且沒有避車道空間或其他緩衝的設計，批評斥根本讓輪椅族無法順利上下車，除徒增危險，置弱勢族群的生命安全於不顧。

張耀中舉出營建署《都市人本交通道路規劃設計手冊》斜坡道篇，有關人行道路緣設置坡道的高低差規範到20公分之內，現場實測，南屯站位於五權西路該側路緣高低竟有30公分之譜，造成無障礙坡度過陡。

「會讓行動不便者使用上有苦難言！」張耀中說，這款設計不應出現在捷運場站，實測發現手推輪椅上坡會是「好漢坡」，下坡更是危險因過陡失手將直接衝擊慢車道車輛，可以稱作「殺手坡」，要求主責監督施工的捷運工程處應全面體檢各站的出入方式，邀集相關單位作會勘檢討，不要讓捷運藏搭乘危機。

交通局表示，台中捷運綠線為市府委託台北捷運局施作，依據《市區道路及附屬工程設計規範及建築物無障礙設施設計規範》，設置1比12的人行道無障礙坡道，搭配無障礙坡道指標牌面，引導乘客銜接捷運站出入口無障礙坡道，搭乘電梯前往車站月台。

市府強調，南屯站內3處無障礙設施皆依規範設置相關導引牌面，引導有需求的乘客使用；此外，針對坡道設置位置及道路車道，交通局將邀請北捷局及相關單位辦理會勘，協調更適宜的配置方式，維護乘客搭乘捷運安全。

(中時 )