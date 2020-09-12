雲林縣調查站11日會同雲林縣政府，在虎尾鎮查獲林姓蒜商囤積150公噸蒜頭。（雲林縣調查站提供／周麗蘭雲林傳真）

今年因疫情進口蒜頭卡在海關，國內蒜頭飆到每公斤333.4元「天價中的天價」，雲林縣調查站11日會同雲林縣政府在虎尾鎮查獲林姓蒜商囤積150公噸蒜頭。縣調站指出，該名蒜商從6月開始大量採購蒜頭，在逐次交易中墊高價格。網友直言：「私菸都行了，私蒜有差嗎？」

雲林縣調站指出，近日接獲線報，中部地區蒜頭盤商林某等2人利用國內海關檢疫流程較往年嚴格，進口蒜頭數量銳減，疑似操縱國內蒜價。縣調站表示，林某自今年6月起向國內蒜農大量蒐購蒜頭，在逐次交易中墊高交易價格，並大量囤貨，獲取暴利。

雲林縣調站會同雲林縣府農業處昨天針對林姓蒜頭盤商實施行政稽查，查得150公噸蒜頭及相關帳證資料，農業局人員對林姓蒜頭盤商製作訪談紀要，調查局人員攜回蒜頭進銷帳證資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行，以有效赫阻蒜價飆漲。

對此，網友卻直言：「私菸都行了，私蒜有差嗎？」「專機私煙，沒關係，有關係，法律轉型；開放美豬，沒關係，沒關係，國際轉型。」其他網友則紛紛表示：「果然是這樣我就知道！明明一堆進口蒜頭，為何蒜頭價錢爆高……肯定有人囤貨」、「偉大的政府！造就偉大的商人！抓到了依然解決不了問題！為什麼會卡在海關？真是無能的政府！」「有關係的就沒有關係，沒有關係的就會有關係」、「卡關配合？配合卡關？好套利！」

(中時新聞網)