◎姜太公進駐 客家大院拚觀光

姜太公道場以點七星燈聞名海內外，全球信眾逾30萬人，9月將在銅鑼客家大院成立姜太公中部道場，由姜太公率全台唯一的12生肖神尊駐守，19日將點燈為台灣祈福，並舉辦姜太公聖誕大典暨平安餐會，重振客家大院榮景，再創國旅熱點。

◎南投茶博會登場 巧克力咖啡添香

不因疫情停辦，南投世界茶業博覽會將於10月9日到18日、在中興新村登場，更新增咖啡、巧克力特色產業，因應防疫，展館移到大操場，並配置熱顯像儀等防疫器材。南投茶博會邁入第11年，今年以「拾憶茶香」為主題，除了攤位增加至364個，還新增調茶比賽、巧克力咖啡節等，讓茶博會內容更豐富多元。

◎中秋遊雲仙樂園 賞月烤肉大優惠

烏來區「雲仙樂園」好山好水眾所皆知，探訪樂園可以遠離都市喧囂，享受群山環繞、潺潺溪水，適逢中秋節，樂園推出多項遊園優惠，12歲以上每人只要650元，3歲以上、12歲以下兒童每人只要450元，享受不一樣的中秋的假期。

◎黑沙玩藝節 搶攻連假出遊潮

高市旗津黑沙玩藝節每年吸引近百萬遊客朝聖，今年原本因疫情關係喊卡，所幸經高市府極力爭取續辦，將於27日登場至10月11日，今年樣態大翻轉，除有5座主題沙雕外，更邀來樂團八三夭等多組卡司開唱，並祭出「潮水宴」，搶攻中秋、國慶出遊潮。

◎優游小琉球 重型帆船這樣玩

受疫情影響，國旅興起「類出國」玩法，當中離島小琉球順勢發開出「重型帆船環球之旅」新商機，不同於搭遊艇或交通船，從大鵬灣帆船基地揚帆出海，迎著微風海天一色美景盡收眼底，同時還能定點浮潛兼看海龜，悠閒感十足。

◎老木頭變裝置藝術 遊客爭打卡

台電退役的木電桿、電纜木盤和木橫擔，在金門縣林務所木工廠巧思運用下，蛻變為洋溢閒情逸致的裝置藝術作品，成為遊客爭相打卡的新亮點。

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