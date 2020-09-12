農糧署也邀請高人氣料理達人蔡季芳（右）宣傳，效果顯著。（李宜杰攝）

有感於民眾食米風氣逐漸退燒，農糧署8年前開始輔導農民，將稻米磨成米穀粉，取代麵粉製作甜點，不僅保水度好、口感佳，也較容易消化。隨推廣有成，目前除常見的蛋糕、鬆餅可以米穀粉取代，也有業者嘗試製作鳳梨酥、水餃皮、蔥油餅，大受好評。農糧署南區分署12日上午邀請料理達人蔡季芳赴台南授課宣傳，吸引近200名婆婆媽媽到場支持，現場氣氛熱鬧。

推廣米穀粉40年的屏東農產股分有限公司副總經理林子仁觀察，隨時代變遷，民眾食米量逐漸下滑，因此配合農糧署政策，選用台灣自產的台稉9號、高雄147號米，製成米穀粉及鬆餅粉，化身中、西式甜點，滿足消費者需求。

林子仁強調，相較低筋麵粉，米穀粉因較為細緻，保水度高，口感佳且容易保存。此外，林子仁指出，有些業者為偷工減料，將澱粉摻雜至米穀粉，容易造成口感偏硬，「消費者都吃得出來。」林子仁說，若選用由台稉9號、高雄147號米製成的單一米種米穀粉，口感才會軟，受消費者青睞。

而除常見的蛋糕、鬆餅、米果等，近來農糧署也輔導業者，開發出由米穀粉製成的鳳梨酥、水餃皮、蔥油餅、白糖粿及芋粿等創意料理，雖不及麵粉、或是熟粉製作來的香，但口感仍不輸麵粉，也因無麩質，成為許多健身、養生人士的首選。

林子仁稱，近來農糧署更邀請料理達人蔡季芳，巡迴台灣宣傳，由於「阿芳老師」的高人氣，場場人潮爆滿，婆婆媽媽爭相報名，米穀粉業績未來應能持續看俏。

(中時 )