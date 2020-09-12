印度寶萊塢男星蘇尚特．辛格．拉吉普特（Sushant Singh Rajput），演出《萬萬沒想到》、《來自星星的傻瓜》等片走紅，憂鬱症纏身近半年的他，6月時傳出在家輕生，未料警方追查數個月之後，發現疑是艷星女友教唆輕生。

男星蘇尚特．辛格．拉吉普特（Sushant Singh Rajput），6月時傳出在家身亡，不過當時現場沒留遺書，因此死因成謎，不過根據知情人士透露，近半年來他因為憂鬱症纏身，加上前經紀人在他輕生前5天墜樓身亡，讓外界揣測是否有所關連，不過由於輕生對印度教徒而言屬於大忌，因此蘇尚特父親向警方指控是兒子女友教唆下，才會走上絕路。

而警方在連日追查之下，發現蘇尚特女友不僅幫他購買毒品，還將毒品滲在咖啡讓他喝下，但更令人震驚的，就是瑞亞疑似是販毒集團核心成員，警方也以購買及使用毒品等罪名，將她扣押14天，未來還可能吃牢飯，面臨10年監禁。

而蘇尚特IG最後一篇貼文，是曬出和母親的拼貼照，更寫下：「模糊的過去因淚水而蒸發，永無止境的夢想雕刻出微笑的弧線，以及轉瞬而逝的生活，兩者之間難以平衡」，讓粉絲看了相當不捨。

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