澎恰恰近年因投資拍電影、文創失利，在外欠下2.4億鉅款，上月開記者會宣布破產，雖拿大安路老房抵押一半，仍有1.2億要還。他昨晚在臉書沉痛發聲，「在我被逼債時，我還在等你還錢，有一天.我會公布姓名及數字」，64歲他體悟人情冷暖，這是他記者會後第3度po債務文，今致電澎恰恰兒皮皮，他透露爸爸狀況一切安好，至於是否又被逼債？皮皮說這部分不清楚，但他請大家別擔心，「他（澎恰恰）不會做奇怪的事」，還是會照常進棚錄影。

澎恰恰凌晨在臉書寫下「人情冷暖」四個字，表示宣告破產後，許多人仍願意拿錢出來援助他，坦言內心相當感動，此外也感謝債主願意給他時間，並允諾：「會在最快的時間，用我僅存的歲月給大家交代」，接著話鋒一轉，提到欠他錢的人此刻卻悶不吭聲，甚至相應不理，讓他不禁感嘆：「朋友是什麼？」更撂下狠話：「一拖再拖，終於因為你的作為而讓人幾乎萬劫不復，有一天我會公布姓名及數字」。

接著澎恰恰語重心長表示：「該還我錢的人請將心比心，在我被逼債時，我還在等你還錢，是否要我把名單給債權人去處理，我信任你，而你是否能安心入眠」，最後不忘喊話債主：「我持續做最大努力！不需太久，我會翻轉這一切.請相信我的誠意及毅力」。

澎恰恰先前承認破產，表示為了圓電影夢，如今讓自己人格、信用破裂，連100元都借不到，但他決定不再逃避，會找時間跟債權人坐下來討論還債計畫，一旁的許效舜則說，羅霈穎過世當天他正好收到澎恰恰情緒低落的訊息，讓他相當心慌不捨，幸好最後有找到澎恰恰，才力勸他開記者會公開一切。

(中時 )