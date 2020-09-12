中共解放軍近期在台灣西南空域進行大規模海空軍演，民進黨立委王定宇更加碼爆料，指國軍透過AIS自動船舶識別系統，發現9日上午7時起，東沙群島周遭被疑似中國海上民兵、大批船隻包圍，截至11日晚已經超過60小時，台海東沙危機仍持續進行中，但海巡署12日澄清表示，東沙島船隻正常出入，並沒有被包圍，傳聞絕非事實。

海巡署發表3點澄清，首先經查東沙指揮部「AIS船舶辨識系統」，9月9、10、11日偵獲6艘商貨輪（本國籍1艘、香港籍1艘、外國籍4艘）正常進出，均為無害航行通過，並沒有遭陸船包圍情事。

第二為這段期間，東沙島針對外國籍船舶進入我方禁（限）制水域，均依標準作業程序全程實施監控，如有滯留或不明意圖，即通報海巡艦艇前往辨識及驅離，但並沒有特殊狀況發生。

海巡署最後指出，關於共軍近日頻密於我國西南海空域活動，將持續配合國防部聯合情監偵作業，強化東沙島周遭海域情勢掌握。

(中時 )