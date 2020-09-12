24歲來台讀書的美籍女子桑妮，日前搭捷運時，在拉握環時遭43歲張姓男子摸到手，桑妮認為張第一時間沒有道歉，在北門站下車時，向站務人員表示遭人性騷擾，警方調閱監視器，日前將張傳喚到案，張男一頭霧水表示是不小心，但仍被依性騷擾妨制條例送辦。

據了解，上月初美籍女學生是在行天宮站搭車，當時是早上7時許，列車乘客十分擁擠，張當時帶著妻小搭上同車廂，在抓握環時，張的手不小時碰到女學生，據女方表示，她一直在等對方道歉，但張根本沒在意，讓她覺得對方是故意的，自己很不被尊重，張後來先行下車，她則在到北門站後提出告訴。

警方經循線追查，日前傳喚張到案，張對莫名被告十分驚訝，表示當天人潮很多，他有感覺碰到別人的手，也曾轉頭張望有無冒犯別人，但因女學生身材較矮小，他轉頭時沒看到她，所以沒有出聲道歉，強調妻兒當時就在他身邊，「絕對不可能性騷擾對方！」

但因女學生堅持提告，張警訊後，仍被依違反性騷擾防制條例送辦。

(中時 )