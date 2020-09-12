桃園市1名42歲楊姓男子，上網認識年僅12歲少女小雅（化名），明知2人相差30歲，還多次帶到摩鐵嘿咻。小雅事後都會以「甜點」為代號，將過程寫進日記裡，還詳實紀錄次數「晚上吃甜點6次」、「早上甜點半睡半醒1次」，後來阿嬤察覺異狀，全案才曝光。

檢警調查，楊男去年4月間透過網路交友軟體結識小雅，隔沒多久就相約見面，還直接把小雅帶到摩鐵嘿咻，半年期間至少發生5次性關係，後來小雅的阿嬤發現孫女經常與陌生人出去，經追問，小雅才如實 說出，阿嬤嚇得趕緊前往警局報案。

楊男起初供稱，剛帶小雅去摩鐵她有說不要，但自己沒有停下動作，小雅就半推半發生性行為。但後來改口說，他有經過小雅同意，並未強迫對方發生性行為，2人是合意性交。

有寫日記習慣的小雅，曾在內容中提及「第一次見面，親抱摸都有」、「晚上吃甜點，6次」、「早上甜點，半睡半醒1次」、「甜點，2次，差點被發現」等字句。小雅供稱，「甜點」是性行為的代號，而且差點被阿嬤發現。

由於小雅指證歷歷，且LINE對話紀錄證實2人至少發生5次性行為，檢方認定楊男罪嫌重大，遂依對未滿14歲女子性交罪嫌起訴。

(中時新聞網)