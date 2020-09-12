【玩FUN飯】里長伯的蚵仔麵線 吃得浮誇CP值爆表

古早味麵線是台灣的代表小吃之一，而近來麵線已經不再單單只有滷大腸或鮮蚵的配料，許多業者開始大玩創意，加入其他新鮮的海鮮當基底，讓古早味的平民美食又增添了幾分美味。

這間位在赤峰街的小吃店，店面小小的座落在巷口邊，沒有華麗的裝潢，簡簡單單的擺設像是居酒屋裡的吧台一樣，但是人潮卻絡繹不絕。在這裡可以品嘗到古早味的麵線，但是卻一點也不單調，碗裡擺著來自澎湖肥美的小卷，再擺上一匙東石新鮮的鮮蚵，還有海陸雙拼的花枝雞雞叫丸子，最後加上必備的滷大腸，一碗豐盛又美味的麵線上桌。

老闆強調，先吃海鮮和麵線最後再吃滷大腸，從味覺清淡的開始品嘗會更美味。清爽的麵線沒有太多勾芡，就連鮮蚵都沒有裹粉，但卻又大又飽滿，小卷則是肥美又清脆爽口，而吸飽了滷汁精華的滷大腸，每一口更是讓人驚艷，濃郁的滷汁香最後混著麵線一起品嘗，就像是從現代回到以前一樣帶點懷念的古早滋味。

熱情的老闆就像是里長一樣穿梭在吧檯邊與每位用餐的顧客噓寒問暖，就連附近的街坊鄰居路過都會停下腳步熱絡得與老闆閒話家常，來到這裡除了可以品嘗一碗厲害的麵線之外，更可以感受濃濃的人情味，就像是回到家一樣溫暖。

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)