美國總統川普政府不斷展現「美台友好」，旨在增強台灣國際能見度，並反制北京削弱台灣地位的行動，友台官員希望美台盡可能接近「國與國」關係，只差沒承認台灣主權。對此，新黨前黨主席郁慕明示警，現在台海已成戰略上所稱「關門打狗」之勢，美國還在藉美台建交等議題害台灣，當美國對華愈加傾向戰略清晰，大陸對台原本模糊的空間也會緊縮，偏偏現在的當權派還真相信，孤注一擲要替美國做反中的馬前卒！

郁慕明11日在臉書發文表示，過去美國對華一直保持戰略模糊，1979年以來一邊與中共建立外交關係，一邊又用「台灣關係法」做平衡，台灣就成為美國拿來維持這種模糊的槓桿，台灣也靠此和平發展了四十年。

郁慕明感嘆，現在美國自己實力不行了，國內極右翼的勢力開始興起。台灣這個槓桿變成美國利用來壓制大陸的籌碼，所以有各種所謂「友台」法案出台，AIT還刻意去解密人盡皆知的「六項保證」，說白話只是保證你美國繼續賣台灣軍火獲利，卻還要拖台灣下水幫你敲打大陸。

郁慕明直言，最近美國政界甚至鼓譟起「台美建交」的聲音，這當然是那些拿了台灣錢的國會議員又在表演，但如果講久了真成為議題，這根本不是在保台灣，而是嫌情勢不夠亂又要進一步害台灣，偏偏現在的台獨當權派還真相信，孤注一擲要替美國做反中的馬前卒！

郁慕明強調，一旦「台美建交」真要接近現實，大陸不會先下手為強，把台灣這顆美國的棋子直接收回？就算美國要遠渡重洋來救台灣，台海也已形成戰略上所稱「關門打狗」之勢，美國如何回天？當美國對華愈加傾向戰略清晰，大陸對台原本模糊的空間也會緊縮，台灣還有混的本錢嗎？這正是聰明反被聰明誤，一群人以為當雙面人搞模糊很高明，結果這些年得意忘形了，在美國煽動下愈走愈過頭，現在想改走回頭路，只有破釜沉舟別無他途了！

(中時新聞網)